Vlaams Belang wil migratiestop, Groen vindt dat schending van mensenrechten

- Voor de camera van TV Limburg slaat de politie in Voeren een Roemeense plunderaar in de boeien die een hele bestelwagen had volgeladen met spullen van slachtoffers van de overstroming. Intussen komen er in Voeren veel solidariteitsacties op gang en helpen vrijwilligers waar ze kunnen.- Als Open VLD minder dan 10 procent van de stemmen haalt, stapt de partij niet in de regering. Dat zegt premier Alexander De Croo in een gesprek met TV Limburg.- Na ons politiek debat met kopstukken van Vooruit en CD&V toont PXL-directeur Ben Lambrechts zich een voorstander van een fusie met UCLL om in Limburg te komen tot één hogeschool. UCLL-directeur Marc Vandewalle ziet zo'n fusie niet zitten.- We hebben mooie beelden van een jonge wolf die op een terras in Dilsen-Stokkem oog in oog staat met een huiskat.- En de organisatoren van Live in Hasselt bidden tot de weergoden dat het vrijdagavond niet regent want Noordkaap geeft de aftrap van het evenement met een uniek concert op een drijvend ponton in de Kanaalkom.