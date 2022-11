Voka en Unizo in koor: "Tijdens economische crisis staken is totaal onverantwoord"

- Een week nadat een zwangere verpleegster in Genk in de buik werd geslagen, komen er strenge straffen voor wie geweld pleegt tegen hulpverleners. De sector reageert tevreden, een urgentie arts van het ZOL in Genk getuigt hoe hij bijna dagelijks te maken krijgt met geweld.- De aanpak van de Limburgse Gerechtelijke Politie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad is zo'n succes dat ze ook door de rest van België overgenomen wordt. - Een jeugdwedstrijd tussen 8-jarige spelertjes van Bocholt en Wellen wordt stilgelegd nadat een ouder racistische uitspraken riep richting een spelertje van Wellen. Beide clubs keuren het gedrag van de ouder af en bekijken intern hoe ze de situatie gaan behandelen. - Woensdag staat er een grote stakingsdag gepland. Volgens de vakbonden is de stakingsbereidheid in de Limburgse scholen groot. - En een kapper in Runkst is niet tevreden over het nieuwe circulatieplan. Klanten moeten een grote omweg maken en kunnen moeilijker parkeren klinkt het.