VOKA-voorzitter Francis Wanten blijft aangehouden voor mogelijk aandeel in mazoutfraude

De politie in Nederland heeft twee verdachten opgepakt die betrokken zijn bij het drugslabo in Hechtel-Eksel begin dit jaar. Daar werden toen drie mannen dood aangetroffen. Zij werkten in het labo en stierven door de giftige dampen tijdens de aanmaak van synthetische drugs. De politie heeft ondertussen ook geluidsfragmenten van de tipgever vrijgegeven in de hoop om de man te spreken en zo het onderzoek vooruit te helpen.