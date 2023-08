C-mine in Genk heeft deze zomer een unieke look. Genkse artiesten van de collectieven The Building en The Age Of Love krijgen gedurende de hele zomer vrijspel om kunst te creëren op de oude mijnsite. Een 20-tal artiesten werken er samen aan de expo Wasteland. De artiesten overnachten ook twee weken lang op de site om zo hun creativiteit los te laten gaan. Eind augustus worden alle werken van de expo tentoongesteld aan het grote publiek.