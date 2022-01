De coronamaatregelen op de scholen versoepelen. De regel van vier verdwijnt vandaag al. Alleen kinderen die besmet zijn of symptomen hebben, moeten thuisblijven. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs en Volksgezondheid van ons land beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. De afgelopen weken trokken steeds meer scholen aan de alarmbel. Tot gisteren moest een klas in quarantaine wanneer minstens vier leerlingen positief testen. Daardoor moest de ene na de andere klas thuisblijven, leraren moesten in quarantaine, en kinderen konden niet naar school, ook al waren ze niet ziek. Minstens 500 Limburgse klassen zitten deze week in quarantaine, 10.000 leerlingen blijven als gevolg thuis. Gezonde kinderen naar schoolDe quarantaineregels versoepelen nu met onmiddellijke ingang. In de lagere scholen hoeft een klas niet meer te sluiten zodra vier leerlingen positief testen. Enkel wie zelf besmet is of ziek is, moet thuisblijven. Zelfs kinderen die samenwonen met positieve gezinsleden, mogen weer naar school. Er wordt dan wel aangeraden om een zelftest te doen. In de secundaire scholen blijven de huidige regels gelden. Wie volledig gevaccineerd is, mag naar de klas na een hoogrisicocontact binnen het gezin. NIet-gevaccineerden moeten dan nog steeds 10 dagen in quarantaine. Onderwijsvakbond ACOD vreest extra besmettingenDe onderwijsvakbond ACOD liet eerder deze week al weten dat het nog geen tijd was versoepelingen. "Ik vrees dat er dan extra besmettingen in de klas zullen optreden. En dat de scholen daardoor binnenkort dicht zullen moeten," zei topman van ACOD Limburg Yves Vannijlen eerder in het TVL-Nieuws. Hij is voorstander van een uitgebreid zelftestbeleid bij kinderen.