Vooruitblik TVL Sportcafé: Het Moment van Geert Deferm

door Niels Christiaens

In de laatste TVL Sportcafé van het seizoen maken we de balans op na de play-offs. Dat doen we met Dimitri De Condé van Racing Genk en Rob Schoofs van KV Mechelen. Schoofs greep met KV Mechelen naast een Europees ticket na een nederlaag tegen AA Gent. De laatste keer dat Mechelen Europees speelde is al 28 jaar geleden. Tegen Cagliari, met onder meer Geert Deferm. Vanavond blikken we daarop terug in Het Moment met Deferm. Maar die had ook nog iets te zeggen over onze gast, Rob Schoofs, de aanvoerder van Malinwa.