Sport Vooruitblik TVL Sportcafé: Lon Polleunis gaat 50 jaar terug in de tijd

embed

In TVL Sportcafé gaan we met Lon Polleunis 50 jaar terug in de tijd. Want toen in 1968 won hij de Gouden Schoen als speler van STVV. De enige voetballer die dat ooit deed voor de Kanaries. Twee jaar zou hij ook met de Rode Duivels meegaan naar het WK in Mexico, maar dat draaide uit op een ontgoocheling.