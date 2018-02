Vorig jaar 35 afrekeningen onder criminelen in Limburg

Politie CARMA arresteerde afgelopen nacht een 45-jarige man in de Schomstraat in Houthalen-Helchteren. De dronken man was kort voordien tegen de lamp gelopen bij een toevallige politiecontrole op het John Cuppensplein. Hij bleek rond te rijden met een niet-verzekerde wagen met geseinde kentekenplaat. Tot groot ongenoegen van de man werd de auto getakeld. Even later trof de politie de man aan in de Schomstraat, waar hij uit woede een andere wagen aan het vernielen was. De man werd gearresteerd en verbleef een nacht in de cel. Na een verhoor en de nodige waarschuwingen mocht de veertiger beschikken. Hij bleek zelf eigenaar te zijn van de vernielde wagen, die op het moment van de vernieling geparkeerd stond bij familie.