Vrienden in de bres voor man die verlamd werd na epilepsie-aanval

Dit jaar zou het tiende jaar op rij zijn dat Limburg.net een taxusinzameling organiseert in de recyclageparken. Er was tot begin deze week nog één kandidaat, maar die haakt ook af. Zo is er geen enkele afnemer voor het taxussnoeisel gevonden. Een overaanbod aan taxus zorgde er blijkbaar voor dat de prijzen kelderden. Hierdoor zou het ingezamelde taxus gewoon bij het groenafval terechtkomen en dit zou geen correcte boodschap zijn aan de inwoners die jaarlijks trouw meehielpen om het taxussnoeisel apart naar het park te brengen. Limburg.net heeft dan ook beslist om geen aparte inzameling te organiseren. De jaarlijkse taxusinzamelactie werd in de eerste plaats georganiseerd om ervoor te zorgen dat het taxussnoeisel niet enkel correct werd ingezameld, maar ook hergebruikt kon worden in een zeer nuttige toepassing. Uit het snoeisel van taxushaag wordt immers een belangrijke grondstof voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker gewonnen, nl. baccatine. De laatste jaren was er echter een overaanbod aan taxus en kende de ontwikkeling van chemotherapie een evolutie waardoor de markt verzadigd werd en de prijzen kelderden.