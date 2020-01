Vuurwerkverbod is een maat voor niets

In de Bampslaan in Hasselt woedt op dit moment een brand in een kraakpand boven Café Las Vegas. De Hasseltse stationsbuurt is deels afgesloten voor alle verkeer. De brandweer Zuid-West-Limburg is ter plaatse en voert bluswerken uit. In het leegstaand pand was enkele maanden geleden ook al een brandje. Toen redde de brandweer nog twee krakers uit het gebouw. Herbekijk hier het verslag van de vorige brand op 13 mei: