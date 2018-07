Waarom de komst van de Chinese muntjak slecht nieuws is voor onze reeën

* De aanhoudende droogte speelt nu ook heel wat evenementen parten. Zo wordt een modelvliegshow in Houthalen-Helchteren dit weekend afgelast omwille van het brandgevaar. En ook heel wat festiviteiten met vuurwerk mogen niet doorgaan op advies van de brandweer. * De Maleisische autoriteiten gaan nu toch onderzoeken wat de doodsoorzaak is van het overleden Peerse model Ivana Smit. * De Chinese muntjak duikt alsmaar vaker op in onze bossen. Het exotisch dier is niet alleen een voedselconcurrent voor onze reeën, maar het kan binnenkort ook dienen als jachtwild. * En Racing Genk stelt vandaag voor het eerst in de clubgeschiedenis een Colombiaanse speler voor. Jhon Lucumi is normaal gezien ook de laatste inkomende zomertransfer van de club.