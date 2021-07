Wachtlijsten tot een half jaar voor psychische hulp

Als één van de eersten in Vlaanderen hebben medewerkers van het vaccinatiecentrum in Genk coronavaccins toegediend aan kinderen tussen 12 en 15 jaar. Dat gebeurde vandaag tijdens een Open Prikdag waarbij iedereen boven de 12 uit Genk, As of Zutendaal zonder afspraak een coronaprik kon krijgen. En daar gingen heel wat tieners en ouders vanmiddag gretig op in.