De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte deze ochtend een 35-jarige bestuurder op rijden onder invloed. De man, die onderweg was naar zijn werk, had 0,5 promille alcohol in het bloed. Tussen 4u50 en 5u40 controleerde de politie op de Bilzersteenweg in Hoeselt op woon-werkverkeer. 20 bestuurders kregen een alcoholtest en een controle van de verplichte boorddocumenten. Eén van de 20 gecontroleerde bestuurders bleek teveel gedronken te hebben. De 35-jarige bestuurder had 0,5 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Tijdens de controle werden ook 5 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld voor een versleten of verouderd rijbewijs.