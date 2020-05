Wat is er nu van de horeca?

- We hebben het verhaal achter het meest iconische beeld van de coronacrisis in Limburg. Dit is Maasmechelaar Pierre Holtof die in het Ziekenhuis Oost-Limburg maandenlang zijn vrouw niet kon zien. Hij verloor een been en kon op het nippertje zijn ander been behouden. - La Butte aux Bois vraagt duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad over de heropstart van de horeca. Het tophotel met tweesterrenrestaurant La Source wil zo snel mogelijk weer aan de slag.- Steeds meer scholen hebben problemen met de heropstart zoals die wordt voorgesteld door onderwijsminister Ben Weyts. Kleuterschool De Zonnebloem in Sint-Truiden gaat alvast niet open op 2 juni.- Een gewapende overvaller excuseert zich bij zijn slachtoffer in Velm.- En TV Limburg zendt zondag de eucharistieviering voor Pinksteren live uit vanuit het bedevaartsoord in Heppeneert.