Bij een steekincident in het station van Hasselt zijn gisteravond verschillende gewonden gevallen. Het incident begon op de trein tussen Sint-Truiden en Hasselt en ging daarna verder op het perron. Een jonge vrouw werd met een mes in het been en de bovenarm gestoken. Door het incident werd het treinverkeer in het station van Hasselt onmiddellijk stilgelegd. Een Spaanssprekende man van 28 is opgepakt. De spoorwegpolitie voert het verdere onderzoek.