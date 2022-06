Bij ons in de studio zit Jos Digneffe, ex-voorzitter van spoorvakbond ACOD Spoor en nu voorzitter van actiecomité Lijn 20 Hasselt-Maastricht. Digneffe is kritisch voor de nieuwe aanpassing in het Spartacusplan. "De trambus naar Maastricht waar men nu voor kiest, is al even zinloos als het oorspronkelijke idee van de tram", klinkt het.