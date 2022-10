- De 36-jarige Lien Kelchtermans uit Alken vecht terug na een herseninfarct. De jonge moeder is deels verlamd, maar zet door en kan weer fiesten. Met haar verhaal wil ze lotgenoten inspireren. - Huisartsen roepen patiënten op om enkel na een negatieve coronatest op consultatie te komen. Het verschil tussen een verkoudheid en een coronabesmetting is niet altijd duidelijk en zo kunnen besmettingen in de wachtzaal vermeden worden. - Een bedrijf in Peer past zijn productieproces aan om het hoofd te bieden aan de huidige grondstoffencrisis. - Het Regenbooghuis in Hasselt bestaat 10 jaar. Volgens de initiatiefnemers is het nog altijd nodig om een veilige plek te bieden aan mensen uit de holebi- en transgendergemeenschap. - En Limburg United begint uitstekend aan het seizoen met een knappe overwinning tegen Bergen.