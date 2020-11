"Stuur ze terug en schrijf boetes uit". Burgemeester Marino Keulen van Lanaken is voorstander van een harde aanpak door de Nederlandse overheid. Want, zegt hij, de duizenden Belgen die afgelopen weekend gingen winkelen in Nederland, zijn wel degelijk in overtreding met de coronaregels, in Nederland èn in België, klinkt het. Keulen verwijt de funshoppers een gebrek aan burgerzin, want hun gedrag brengt de gezondheid en het leven van anderen in gevaar. Iedereen moet dus eens voor de spiegel gaan staan.