Wolven verlaten militair domein

"De technologie is er om de energietransitie te ondersteunen. Maar de beleidsmakers moeten nu knopen doorhakken." Dat zei energie-expert Gerrit Jan Schaeffer deze middag in ons TVL-Nieuws. Schaeffer is de CEO en een van de founding fathers van EnergyVille, een onderzoekinstelling voor duurzame energie en intelligente energiesystemen in Genk. Tegen 2050 moeten we serieuze stappen ondernemen om ons elektriciteitsnet en onze woningen te verduurzamen, willen we de klimaatdoelstellingen halen. En daar hebben we allemaal een grote verantwoordelijkheid in, aldus Schaeffer.