door Luc Moons





N-VA, CD&V en Open VLD raken er blijkbaar niet uit en tillen de beslissing over het krokusverlof. Te horen is dat de benoeming van de gouverneurs gekoppeld wordt aan de federale regeringsonderhandelingen. En die zitten, zoals bekend, muurvast. En dus kan het nog even duren voor we weten welke man of vrouw Herman Reynders opvolgt.