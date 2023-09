Z33 bundelt krachten met 4 grootste Vlaamse musea voor expo's

Het Jeugdhuis Effort in Genk start met Garage sessies, dat zijn gratis live optredens van zowel Limburgse als internationale bands. De nood voor live muziek is hoog, want na de sluiting van de Muziekodroom is er in Limburg zo goed als geen alternatief. Morgen trapt de ultra Limburgse band The Sha-La-Lee's het muziekprogramma af. De internationale New Wave band Princess Goes met Michael C. Hall, bekend van de Amerikaanse tv-serie Dexter, zakt begin oktober ook af naar Genk. Iedereen is welkom en bijna alle optredens zijn gratis.