Zomerkamp Kom Op Tegen Kanker laat kinderen even hun ziekte vergeten

Het nieuws dat Curamant de boeken dicht doet, slaat in als een bom in Bree. De 25 bewoners kregen woensdag te horen dat ze voor het einde van de week moeten vertrekken. Het zorgcentrum is failliet en nu moeten de bewoners zo snel mogelijk een oplossing vinden. Er duiken steeds meer verhalen op van wantoestanden binnen het bedrijf. Curamant is een zorgbedrijf dat nog maar een jaar geleden is opgestart waar patiënten maximaal 90 dagen verblijven om te revalideren. Een van de bewoners is Hilde Vande Reyd die nog maar twee weken geleden werd opgenomen. Zij getuigt voor onze camera, maar benadrukt dat ze goed wordt geholpen door het zorgpersoneel.