Zorgsector moet ongezien creatief zijn om vacatures in te vullen

Heel wat Hasseltse gezinnen en bedrijven zaten deze voormiddag een tijdlang zonder stroom. Ook enkele verkeerslichten lagen een half uur uit door de stroompanne. En studenten van de UHasselt kregen dan maar les in het donker. De studenten van de opleiding Sociale Wetenschappen zaten in een aula in de Oude Gevangenis toen het licht plots uitviel. De les werd in eerste instantie stilgelegd. Maar uiteindelijk besloot de professor om de les toch verder te zetten. In het donker. Met enkele zaklampen van gsm-toestellen en het licht van de laptops. "Eigenlijk was de les best goed te volgen. En ergens was het nog wel gezellig," vertelt studente Jo Scheepers.