Zuhal Demir: "Geen probleemwolf bij Limburgse wolvenroedel"

De ransuil die sinds woensdag in het Natuurhulpcentrum verblijft na een verkeersongeval met een bus, is vandaag geopereerd. En de operatie lijkt geslaagd. Er waren maar liefst 2 metalen pinnen nodig om de poot in de juiste positie te krijgen. De ransuil is ondertussen ook ontwaakt uit narcose. Het waren de dierenophalers van ARS (Animal Rescue Service) die een oproep kregen uit Tienen. Daar zag een automobilist hoe er vlak voor hem op de rijbaan zich een vreselijk tafereel afspeelde: een uil werd aangereden door een bus en belandde vervolgens spartelend langs de weg. Gelukkig had de man alles gezien en had hij de juiste reflex: stoppen, de vogel oprapen en hulp inroepen. "Toen een medewerker van ARS ter plaatse kwam, was de bestuurder opgelucht. De man was blij om de uil te kunnen overhandigen. Hij had het dier immers in zijn jas gehouden en had daar lelijke wondjes aan overgehouden," klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. ARS bracht de gewonde uil met spoed over naar het Natuurhulpcentrum. De dierenverzorgers stelden een pootbreuk vast en fixeerden de poot zodat er niet meer schade zou optreden. De röntgenfoto toonde een breuk van het dijbeen, een complexe plaats om te spalken en een operatie drong zich dus op. "Gelukkig waren er twee lichtpuntjen: de vogel was nog bijzonder alert en strijdlustig én het ongeval was nog maar 48 uur geleden gebeurd." Dierenartsen Stef en Matty van DAC Assist besloten om zo snel mogelijk te opereren en vandaag ging de ransuil onder het mes. Tijdens de succesvolle operatie waren er maar liefst twee metalen pinnen nodig om de poot terug in de juiste positie te krijgen. Ondertussen is de ransuil ontwaakt uit narcose en stelt hij het goed. De vogel zal nog enkele weken op de afdeling Intensieve Zorgen verblijven. Als er verder geen complicaties optreden zal de vogel daarna verhuizen naar een binnenkooi om te revalideren. Vervolgens zal de uil zijn definitieve vrijlating voorbereiden in een van de vliegkooien van het Natuurhulpcentrum. Foto's en info: Natuurhulpcentrum