Zuhal Demir raakt niet aan strikte bescherming van wolf na heisa door Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen

- De vrieskoude treft een groeiend aantal daklozen in Hasselt, maar een stormloop op opvangplaatsen blijft uit.- Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir raakt niet aan de bescherming van de wolven in Limburg. Er zijn minder aanvallen op schapen en de wolf proof omheiningen werpen hun vruchten af.- Geen winterslaap voor beer Yampil in het Natuurhulpcentrum. De beer verhuist morgen naar Schotland en het is voor de medewerkers een hele klus om hem wakker te houden.- Autoverdeler Paesmans in Hasselt verkoopt als enige de Chinese elektrische auto BYD, die wereldwijd Tesla van de troon stoot, terwijl duurdere merken met gigantische kortingen azen op de Vlaamse premies.- En waarom stoppen zoveel leerlingen met muziekles? We zoeken het in uit in een rondvraag bij de muziekscholen.