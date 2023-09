Zuhal Demir: "Staatshervorming wordt inzet bij de verkiezingen"

Drie Genkse onthaalouders bundelen hun krachten en openen samen een crèche in het voormalige Vrouwencentrum in Winterslag. De crèche zal ’t Groeihuisje heten: een gloednieuw kinderdagverblijf met plaats voor 16 kinderen. Het is de eerste groepsopvang met samenwerkende onthaalouders in Genk. Met de opening van ’t Groeihuisje creëert stad Genk in samenwerking met vzw Felies, de dienst voor onthaalouders, extra opvangcapaciteit voor kinderen tot 3 jaar. "Genk telt op dit moment 713 opvangplaatsen voor baby’s en peuters verspreid over 48 locaties", vertelt Anniek Nagels, schepen van Talentontwikkeling. "Maar de vraag naar opvang blijft toenemen en extra plaatsen zijn dringend nodig. Bijkomende capaciteit op korte termijn voorzien, kan via samenwerkende onthaalouders. Zij vangen de kinderen niet in hun eigen woning op, maar op een externe locatie. In ’t Groeihuisje gaan 3 onthaalouders aan de slag, die de ruimte huren van stad Genk. Het grote voordeel van dit groepssysteem is dat de onthaalouders back-up hebben als ze ziek vallen. Dat is bij thuisopvang niet het geval." Aanpassingswerken Het voormalige Vrouwencentrum onderging de afgelopen maanden een metamorfose. Het interieur werd volledig opgefrist en ‘childproof’ gemaakt. Schepen Nagels: "Onze stadsdiensten hielpen mee om binnen en buiten alles in orde te krijgen en dit conform de veiligheidsnormen van het Agentschap Opgroeien. De kinderen komen terecht in een aangename leefplek en kunnen ook buitenspelen in een gezellig tuintje. De onthaalouders investeerden in gloednieuw speelgoed en materialen."