Zuhal Demir toont nieuwe enkelband die ook jeugdcriminelen kan volgen: "Investering van 12 miljoen euro"

door Luc Moons

Nieuwe enkelbanden zullen slachtoffers kunnen waarschuwen als de dader te dicht in hun buurt komt. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir trekt daarvoor de komende vijf jaar 12 miljoen euro uit. Met de nieuwe generatie enkelbanden kunnen ook jeugdcriminelen via gps op de voet gevolgd worden. "Het lijkt op Big Brother, maar het exact wat deze jongeren nodig hebben", aldus Zuhal Demir. Ook alcohol- en drugsmonitoring wordt mogelijk. De smartphone-app voor slachtoffers wordt begin 2024 uitgetest. De eerste levering enkelbanden is voor november.