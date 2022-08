In onze provincie zijn deze ochtend twee ongevallen gebeurd met een elektrische step. Een jman werd in Sint-Truiden aangereden toen hij met zijn step de Naamsesteenweg overstak. In Hoeselt raakte een vrouw zwaargewond bij een botsing op het kruispunt van de Stationsstraat en de Bilzersteenweg. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval in Hoeselt. Volgens getuigen kwam de step uit de richting van Bilzen en reed de vrouw op het fietspad, tegengesteld aan het verkeer. Het kwam tot een botsing op het kruispunt, waar een auto de Stationsstraat insloeg. Het slachtoffer was er erg aan toe en werd onder begeleiding van een spoedarts naar het ziekenhuis gebracht. Op de Naamsesteenweg in Sint-Truiden werd een steprijder aangereden door een auto toen hij de straat overstak. Mogelijk had de man de wagen niet zien aankomen. De steprijder belandde op de vooruit van de auto en werd met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht.