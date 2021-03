Aantal coronabesmettingen in Limburg stijgt met 60%

Duizenden Limburgers vochten het afgelopen jaar tegen het coronavirus. Bij de start van de pandemie was de angst voor het onbekende nog groot. Corona was toen iets nieuws, voor sommigen niet meer dan een onschuldig griepje. De Limburgse ziekenhuizen bereidden zich voor op een stormloop. Mensen hamsteren massaal in de warenhuizen en er is een rush op de apotheken. Scholen sluiten. Het land gaat in lockdown. In een nieuwe TVL-reeks blikken we terug op 1 jaar corona in Limburg. Vandaag trekken we naar Iris Claes. De jonge Genkse was één van de eerste Limburgers die met corona besmet geraakte.