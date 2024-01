ACOD Spoor Limburg verdedigt spoorstaking: "Dankzij het personeel rijden er nog treinen"

Een verkapte besparingsoperatie die de Limburgse burgemeesters met het mes op de keel hebben moeten slikken. De kritiek op de nieuwe vervoersregeling bij De Lijn, die ingaat op 6 januari, is niet mals. Honderden haltes worden geschrapt. In Hasselt alleen al 119. Er komen er ook bij. Zogenaamde flexhaltes. Daar kan u de vroegere belbus nemen. Een andere oplossing is een taxi bestellen of u met de step verplaatsen naar een halte waar de bus wel stopt. Maar wat als u slecht te been bent? Er komen nog twee acties in Limburg tegen de hervorming. Het personeel van De Lijn is er niet klaar voor en de communicatie is ondermaats, klinkt het bij de socialistische vakbond. De nummering van alle buslijnen veranderd. De herschikking van het aanbod treft vooral de zwakkeren, aldus de reizigersorganisatie Trein, Tram, Bus. De grote test is maandag. De kans dat u dan, wanneer u de bus moet nemen naar school of het werk, voor verrassingen komt te staan, is groot.