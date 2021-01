Verpleegkundige blijft bij uitstek hét knelpuntberoep, dat blijkt uit cijfers van VDAB. In totaal staan er voor dit jaar 190 functies op de knelpuntberoepenlijst. Naast beroepen in de zorg staan er ook heel wat technische beroepen op de lijst. Bij de Hogeschool PXL is het aantal inschrijvingen voor de opleiding Verpleegkunde licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Heel wat studenten kiezen nog op latere leeftijd om de zorg in te stappen. Enerzijds omdat het altijd al een droom is geweest, maar anderzijds ook doordat er jobzekerheid is.