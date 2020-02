Cannabisolie niet voor consumptie, wel in vier Limburgse apotheken

''Er is absoluut geen reden tot paniek,'' dat zegt Peter Messiaen infectioloog in het Jessa Ziekenhuis over het corona-virus dat nu ook een van de negen gerepatrieerde Belgen uit Wuhan besmet heeft. Eén persoon legde een positieve test af en is overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. In onze middaguitzending gaf infectioloog Peter Messiaen extra uitleg over het virus en de gevolgen ervan.