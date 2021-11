Coronatestbussen in Hasselt en Genk testen 270 mensen per dag

door Luc Moons

Aan Park H, aan de Trixxo Arena is dat, in Hasselt, staat sinds vandaag een coronatestbus. Tot 270 mensen per dag kunnen er terecht voor een coronatest. Het gaat om een noodbus, die door de overheid is ingeschakeld om de lange wachttijden voor testen in Limburg weg te werken. Die kunnen oplopen tot vijf dagen door het vele aantal patiënten met klachten en risicocontacten dat zich meldt. De noodbussen werken enkel op afspraak, die u zelf kan boeken via de websites van de overheid. Maar ook huisartsen en contacttracers kunnen voor u een afspraak regelen.