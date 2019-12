Beringen blijft groeien en investeert de komende 6 jaar 105 miljoen euro. De derde stad van Limburg is in volle transitie. Naast Beringen-centrum, heeft het stadsbestuur plannen met Beverlo, het Mijnstadion en het OC De Buiting in Paal. De personenbelasting daalt, de onroerende voorheffing stijgt en naar het voorbeeld van Genk voert Beringen een bedrijventaks in. Die gaat wel pas in in 2021. Eerst komt er overleg. Ook voorziet Beringen een belasting op pylonen.