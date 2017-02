Dit jaar komen er 70 slimme camera's in Limburg

Enorm fileleed vanochtend op de Limburgse wegen. Het was een hel om met de wagen in Hasselt te geraken. Er gebeurden 4 ongevallen. De Hasseltse grote ring stond potdicht. Vooral rond de Grenslandhallen richting Diepenbeek was de chaos compleet. Bestuurders stonden meer dan een uur in de file. Ook op de snelwegen ging het voor geen meter vooruit. Tussen Hasselt-West en Hasselt-Zuid was het aanschuiven. En wie met de auto naar Antwerpen moest, was er helemaal aan voor de moeite. De wachttijden liepen op tot meer dan 2 uur.