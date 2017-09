Eerste luizenkapper van het land zit in Hasselt

De natte maand augustus zorgt voor een piek in het aantal paddenstoelen in onze provincie. Vooral de eetbare Reuzenbovist doet het goed. Die moet veel water hebben om de afvalstoffen in de grond om te zetten in zijn ronde witte voetbalvorm. Wij trokken met Jos Ramaekers van Natuurpunt naar het golfterrein in Hasselt en vonden een heksenkring met Reuzenbovisten.