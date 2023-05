Het parket van Limburg roept op om de privacy van mensen te respecteren, en om in de toekomst minder snel beelden te verspreiden waarop iemand herkenbaar is. De vraag komt er naar aanleiding van het filmpje van het treinongeval in Bilzen dat massaal verspreid werd. Iemand filmen zonder toestemming en die beelden verspreiden is een strafbaar feit, volgens het parket. De spoorwegpolitie onderzoekt de precieze omstandigheden van de aanrijding, waarbij een vrouw gewond raakte. Het slachtoffer is voorlopig nog niet verhoord. We willen u waarschuwen voor de harde beelden.