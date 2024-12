Gezondheidsonderzoek UHasselt: Limburgers leven 3 jaar langer dan Luikenaars

Vanaf vandaag start de Europese Mucoweek. Mucoviscidose of taaislijmziekte is de meest voorkomende erfelijke, levensbedreigende ziekte in ons land. Om de ziekte onder de aandacht te brengen lanceert de Mucovereniging een nieuwe collectie sportsokken. Want sport is goed voor iedereen, maar zeker voor alle mensen met mucoviscidose. Ook Nico Festraets uit Tongeren kan dat bevestigen, hij ontdekte na een dubbele longtransplantatie een passie voor fietsen.