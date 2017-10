Gouverneur Reynders: ''Limburg krijgt te weinig middelen om criminaliteit te bestrijden''

In Hasselt zit het er weer bovenarms op tussen meerderheid en oppositie. N-Va Hasselt dient een klacht in bij de gouverneur tegen burgemeester Nadia Vananroye. De oppositiepartij neemt het niet dat op de gemeenteraad niet over hun voorstellen wordt gestemd. We worden monddood gemaakt, klinkt het. In een reactie bevestigt de burgemeester dat er over drie moties van N-VA niet gestemd werd. Het ging dan ook om ideeën van de meerderheid, zegt ze.