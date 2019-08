Hasselt introduceert revolutionair waarschuwingssysteem voor fietsers

In Peer gaat de politie extra controles houden in de fietsstraat, die dwars door het centrum loopt. Veel chauffeurs houden zich namelijk niet aan het inhaalverbod op het traject. De fietsstraat werd in 2016 ingericht in het centrum van Peer. Voor automobilisten geldt er een maximumsnelheid van 30km/u, waarnaast het verboden is om fietsers in te halen. Deze maatregel zorgde ervoor dat in drie jaar tijd het aantal fietsers per dag verdubbelde in het centrum. Maar nu blijkt dat veel chauffeurs zich niets aantrekken van het inhaalverbod, wat gevaarlijk kan zijn voor de fietsers. Daarom is de stad een informatiecampagne gestart met affiches bij de lokale handelaars. En zal er in de toekomst meer gecontroleerd worden langs het traject.