Hasselts stadsbestuur stapt mee in werkgroep rond Begijnhof

De fusie van Peer met Hechtel-Eksel en Bocholt is dood en begraven. Volgens burgemeester Dalemans van Hechtel-Eksel komt er geen fusie voor de verkiezingen van 2018. Peer, dat het initiatief voor de fusie nam, had het eerste gesprek, gepland voor gisterenavond, afgeblazen. In Bocholt zegt burgemeester Van Baelen dat het nu tijd is voor een afkoelingsperiode.