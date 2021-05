In het station van Hasselt kunnen de reizigers sinds kort opnieuw de trein nemen op het perron 6-7, dat als eerste perron volledig werd vernieuwd. Het perron is een voorbeeld van hoe het station er eind 2024 moet uitzien, wanneer alle perrons zijn vernieuwd. Het station van Hasselt is één van de vijf Limburgse treinstations waar NMBS en Infrabel momenteel de perrons verhogen en vernieuwen. Daardoor zal het comfort voor de treinreizigers in Limburg er de komende jaren sterk op vooruit gaan. Met gemiddeld meer dan 7.000 opstappende reizigers (cijfers van voor de coronacrisis) en zo’n 250 treinen per werkdag is het station van Hasselt het belangrijkste vervoersknooppunt van Limburg. Dankzij de grondige vernieuwing wordt het station integraal toegankelijk, waardoor ook reizigers die minder goed mobiel zijn of geladen met zware bagage of met een kinderwagen in alle comfort de trein kunnen nemen. NMBS en Infrabel investeren samen meer dan 19 miljoen euro in de vernieuwing van het station. NMBS investeert 13,5 miljoen euro, de overige 5,7 miljoen euro komt van Infrabel. Perrons krijgen make-overPerron 6-7 werd als eerste perron met bijna een halve meter verhoogd, van 28 centimeter tot de Europese referentiehoogte van 76 centimeter. Deze hoogte stemt overeen met die van de nieuwste treinen, waardoor reizigers eenvoudiger in en uit de trein kunnen stappen.Het perron kreeg een nieuw schuilhuisje, nieuwe zitbanken en LED-verlichting. De bestaande luifels werden gemoderniseerd. Er werden ook noppentegels geplaatst, om de toegankelijkheid en veiligheid voor slechtzienden te verhogen. De nieuwe roltrap naar het perron kan reeds worden gebruikt. De lift komt er tegen eind volgende maand. Nu perron 6-7 opnieuw in dienst is, zijn de werken aan perron 4-5 van start gegaan. Deze moeten tegen het einde van dit jaar zijn afgerond. En zo gaat dat de komende jaren verder: pas als het ene perron is afgewerkt, starten de werken aan het volgende perron. Op die manier blijft de treindienst gegarandeerd en blijft de hinder voor de reiziger beperkt. Tegen het einde van dit jaar komt er ook een nieuwe roltrap naar het Stationsplein. Deze werken starten nog voor de zomer.