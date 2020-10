Hoe kunnen kinderen zich zinvol bezighouden tijdens vakantie wanneer ze geen vrienden mogen zien?

Het crisiscentrum roept intussen op om niet te wachten op de maatregelen van de Vlaamse regering. Probeer in de komende twee weken even niet af te spreken met vrienden of familie buiten uw eigen gezin. Druk op de sociale pauzeknop. Dat vraagt viroloog Steven Vangucht naar aanleiding van de snelle stijging van het aantal ziekenhuisopnames door coronabesmettingen. Aan dit tempo is de limiet bereikt binnen tien dagen. Het enige wat we zelf kunnen doen is thuis blijven en niet in contact komen met andere mensen. Want ook uit de nieuwe cijfers blijkt dat het helemaal de verkeerde kant uit blijft gaan. Het aantal coronabesmettingen in Limburg blijft verder stijgen. De afgelopen week werden er 2.904 nieuwe besmettingen vastgesteld in onze provincie. Dat is een forse stijging van 70 procent. Ook in de rest van het land blijven de cijfers toenemen.