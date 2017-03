Limburg kent het minst aantal verkeersdoden

Het is een zwarte dag in het verkeer. Bij ongevallen in Riemst en Herk-de-Stad valt telkens 1 dode. In Tongeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond. In Hasselt wordt een meisje van twee van het zebrapad gemaaid en in Borgloon is een fietser kritiek nadat hij is aangereden door een auto. Een verklaring voor de ongevallengolf is er niet. Mogelijk worden automobilisten gestoord door de felle winterzon. Of zijn mensen gehaast en minder voorzichtig omdat ze vroeg thuis willen zijn om nog te kunnen profiteren van het mooie weer. We beginnen het overzicht in Riemst.