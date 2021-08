Limburg telt nog te veel gevaarlijke fietsknelpunten. Minister Peeters wil ze zo snel mogelijk aanpakken.

Komt het tot een verkeersinfarct in Beringen of niet? Vanaf het begin van het schooljaar volgt de grote test. De nieuwe kanaalbrug in Beringen, de langste van Limburg, zal op 3 september in gebruik genomen worden. Dat moet de verkeersdoorstroming naar Beringen-Centrum verbeteren. Maar op 6 september wordt de tweede kanaalbrug, die van Tervant, afgesloten en afgebroken. Het verkeer langs deze belangrijke verkeersader op de Beverlosesteenweg zal meer dan een half jaar moeten omrijden, via de nieuwe kanaalbrug in Beringen-centrum, of via een omleiding langs de Zuidstraat en de N 73 in Ham. En dat wordt een hele uitdaging.