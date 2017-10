Limburgse studenten rijden massaal zwart op de bus. De belastingbetaler betaalt

Het busverkeer in Zuid-Limburg is deze voormiddag ernstig verstoord geweest. Oorzaak is een inbraak in de stelplaats van een onderaannemer van De Lijn in Landen. Omdat de politie bezig was met een sporenonderzoek konden de chauffeurs niet uitrijden, zegt de vakbond. Na de middag reden alle bussen weer normaal.