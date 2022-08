Limburgse topchirurg geeft Oekraïense Mira haar glimlach terug

door Thibaut Willems

Heel goedenavond. We beginnen met mooi nieuws uit het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Vandaag is daar Mira, een meisje van 5 uit Oekraïne, geopereerd. TV Limburg mocht de operatie exclusief bijwonen. Mira lijdt aan facialis parese. Dat is een spierverlamming aan 1 kant van het aangezicht. Ze kan dus niet glimlachen of haar rechteroog sluiten. In Oekraïne heeft men mede door de oorlog geen tijd of middelen om het meisje te behandelen en dus kreeg ze van een buitenlands fonds geld voor een operatie hier bij ons. Professor Paul Guelinckx is een van de 10 dokters ter wereld die zo'n zenuwtransplantatie kan uitvoeren. Dankzij de ingreep zal Mira binnenkort weer kunnen lachen.