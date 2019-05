Limburgse toppolitici in debat met leerlingen Kindsheid Jesu

In Antwerpen liepen gisteren 15.000 mensen in een stille mars tegen seksueel geweld. Aanleiding voor de mars is de dood van Julie Van Espen, de 23-jarige vrouw die vorige week vermoord werd in Antwerpen. Ook de ouders van An Marchal, één van de slachtoffers van Dutroux, liepen mee. Paul & Betty Marchal roepen de politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.