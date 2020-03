Maandag starten langverwachte werken aan station Hasselt

De verkeershinder in Hasselt is nog niet achter de rug, maar het einde van de verkeersellende is wel stilaan in zicht. Vanmorgen vormde er zich een file van de ring in Hasselt tot voorbij de spoorwegbrug in Kuringen, omdat de werken aan het tweede kruispunt van de Slachthuiskaai en de Herkenrodesingel van start gingen. Net daar ligt ook veiligheidssite Campus H. De hulpdiensten ondervinden dus hinder van de werken, maar proberen in overleg met de stad de situatie zo goed mogelijk te managen. Het goede nieuws is dan weer dat de werken aan het eerste kruispunt aan de Slachthuiskaai sneller klaar zijn dan voorzien.