Meer handelaars gebruiken speciale betaalautomaten voor betere hygiëne

Het nieuw Jessa Ziekenhuis blijft zeker in Hasselt. Een uitbreiding van de Salvatorsite, een nieuw ziekenhuis op de Pietelbeeksite of een combinatie van de twee is mogelijk. Het buurtcomité Pietelbeek-Zuid schrijft nu een open brief aan het stadsbestuur en de Raad van Bestuur van het Jessa Ziekenhuis. Hierin vragen ze een open en duidelijk gesprek over de eventuele bouwplannen. De buurtbewoners zijn verbaasd dat de locatie Pietelbeek-Zuid als mogelijkheid wordt voorgesteld. Volgens hen is de zone open en waardevolle groene landbouwzone, waardoor de bouw van een ziekenhuiscampus niet zou mogen. De inwoners zijn ook bezorgd dat er een nieuw verkeersinfarct op Luikersteenweg zou kunnen ontstaan. En de ontwikkeling van de nieuwe campus zou ook wel water- en geluidsoverlast met zich mee kunnen brengen. Maar in de open brief hekelen de buurtbewoners vooral het gebrek aan communicatie. “Een zeer groot deel van onze ongerustheid is ontstaan door het gebrek aan communicatie over deze plannen. In tegenstelling tot de eigenaars en bewoners van de site ‘Salvator+’, die reeds jaren met de stadsdiensten in overleg zijn over de voorgenomen plannen aldaar, werden de omwoners van de ‘Pietelbeek-Zuid'-site tot op heden niet geïnformeerd en moeten wij onze info uit de pers betrekken". Lees hier de volledige open brief:Open Brief by Margo on Scribd